Синоптики Приморского края уточнили штормовое, которое было объявлено еще 19 августа, в прошедший понедельник, сообщает DEITA.RU.

Специалисты Примгидромета рассказали, что в регионе в четверг, 22 августа, и в пятницу, 23 августа, пройдут сильные дожди. Количество выпавших осадков может превысить сорок пять миллиметров за двенадцать часов. В некоторых районах края пройдут грозы.

На ряде рек ожидается подъем уровня воды до одного метра, однако, как уверяет руководитель ведомства Борис Кубай, второй паводковой волны в регионе не предвидится.

Отметим, что на данный момент активных штормовых предупреждений в Приморье нет.

Также Борис Кубай заявил, что в предстоящие выходные дни в Приморье улучшится.

Екатерина Брязгунова