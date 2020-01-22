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Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост
22 Январь 2020, 09:30
Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост
Вице-премьер и представитель президента в ДВФО Юрий Трутнев cохранил свою должность в новом правительстве, сообщает DEITA.RU.
Трутнев продолжит курировать Дальний Восток и Арктику. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
В ходе встреч был сформирован костяк нового кабинета министров. «Взлом» застоявшихся элит стал неожиданностью как для политического блока, так и для простого народа.
Сообщается, что основные цели - конкретная зачистка от влияния экс-премьера Дмитрия Медведева. Главным трендом грядущих назначений стало то, что большинство из них - фигуры из администрации президента.
Юрий Трутнев занимает пост представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013. Ранее работал в должности министра природных ресурсов и экологии.
Полный список новых замов Мищустина выглядит следующим образом:
Первый вице-премьер — Андрей Белоусов
Вице-премьер — Дмитрий Григоренко
Вице-премьер — Юрий Трутнев
Вице-премьер — Виктория Абрамченко
Вице-премьер — Юрий Борисов
Вице-премьер — Татьяна Голикова
Вице-премьер — Алексей Аверчук
Вице-премьер — Марат Хуснуллин
Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко
Отметим, политолог Илья Гращенков в интервью DEITA.RU рассказывал, что считает смену Трутнева вполне возможной, предрекая при этом передел сфер влияния на ДВ, в связи со сменой «людей Трутнева» на местах. Ведь ему так и удалось кардинально изменить ситуацию в регионе к лучшему.
Василий Кучин