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6 Декабрь 2019, 18:15

Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост

трутнев

Вице-премьер и представитель президента в ДВФО Юрий Трутнев cохранил свою должность в новом правительстве, сообщает DEITA.RU.

Трутнев продолжит курировать Дальний Восток и Арктику.   Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В ходе встреч был сформирован костяк нового кабинета министров. «Взлом» застоявшихся элит стал неожиданностью как для политического блока, так и для простого народа.

Сообщается, что основные цели - конкретная зачистка от влияния экс-премьера Дмитрия Медведева. Главным трендом грядущих назначений стало то, что большинство из них - фигуры из администрации президента. 

Юрий Трутнев занимает пост представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013. Ранее работал в должности министра природных ресурсов и экологии.  

Полный список новых замов Мищустина выглядит следующим образом:

Первый вице-премьер — Андрей Белоусов 

Вице-премьер — Дмитрий Григоренко

Вице-премьер — Юрий Трутнев

Вице-премьер — Виктория Абрамченко

Вице-премьер — Юрий Борисов

Вице-премьер — Татьяна Голикова

Вице-премьер — Алексей Аверчук

Вице-премьер — Марат Хуснуллин

Вице-премьер — Дмитрий Чернышенко

Отметим, политолог Илья Гращенков в интервью DEITA.RU рассказывал, что считает смену Трутнева вполне возможной, предрекая при этом передел сфер влияния на ДВ, в связи со сменой «людей Трутнева» на местах. Ведь ему так и удалось кардинально изменить ситуацию в регионе к лучшему.  

Василий Кучин

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