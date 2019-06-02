Обновление 13.52 мск

По предварительным данным, пострадали 19 человек.

Ранее

Разрушено административное здание завода «Кристалл», площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отметили в управлении, на данный момент спасатели работают по повышенному рангу взрыва номер три на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске.

Административное здание разрушено, на заводе бушует пожар.

Компетентные органы отчитываются о том, что ситуация находится под контролем.

Ранее прошла информация о том, что 1 июня в 11 часов 53 минуты по местному времени произошел взрыв на оборонном заводе «Кристалл». Официальной информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Брязгунова