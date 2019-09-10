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Официальные пляжи появятся в России
10 Сентябрь 2019, 13:15
Понятие пляж будет закреплено в федеральном законе, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой выступили представители Минэкономразвития.
Согласно опубликованному предложению, пляжем назовут территорию у берега, которая предназначена для отдыха, туризма, а также занятием спортом. Купаться и даже массово посещать данные территории можно будет только в том случае, если владельцы имеют специальное разрешение, так называемое санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее безопасность данных вод.
Стоит отметить, что на данный момент Роспотребнадзор проверяет так называемые пляжи, но делает он это по договору с эксплуатантами. Чаще всего это собственники или муниципалитеты.
Екатерина Брязгунова
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