Официальные пляжи появятся в России

Понятие пляж будет закреплено в федеральном законе, сообщает DEITA.RU. С такой инициативой выступили представители Минэкономразвития.

Согласно опубликованному предложению, пляжем назовут территорию у берега, которая предназначена для отдыха, туризма, а также занятием спортом. Купаться и даже массово посещать данные территории можно будет только в том случае, если владельцы имеют специальное разрешение, так называемое санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее безопасность данных вод.

Стоит отметить, что на данный момент Роспотребнадзор проверяет так называемые пляжи, но делает он это по договору с эксплуатантами. Чаще всего это собственники или муниципалитеты.

Екатерина Брязгунова