В одно из отделений известного банка впечатался автомобиль, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Инцидент произошел в беляевском отделении Сбербанка. Водитель Toyota Land Cruiser собирался припарковаться возле банковского отделения, но неожиданно толкнул стоящий тут же Mercedes. Тот, в свою очередь, врезался в стеклянную стену здания и разбил ее.

Никто из сотрудников отделения не пострадал: обстоятельства сложились так, что их не было в этот момент на месте происшествия. Но отнюдь печально сложилась ситуация для водителя тойоты: у него разбита голова.

В помещении ударом сбит радиатор, есть небольшое затопление. Электричества нет.

Детали и обстоятельства ситуации выясняются.

Анастасия Туркова