В России назревает тревожная тенденция, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Вступление в силу закона о самозанятых начало менять рынок труда в России. Так, Ассоциация частных агентств занятости выявила практику найма сотрудников в качестве самозанятых. Таким образом, частный бизнес пытается сэкономить на налогах.

Компании начинают избегать составления трудового договора, вместе этого уговаривая работника зарегистрировать себя в качестве самозанятого. Приход и присутствие такого сотрудника на рабочем месте в офисе руководство, в случае чего, всегда может объяснить тем, что их же работник снимает здесь рабочее место.

Резон так поступать у бизнеса есть, отмечают специалисты. Основным доводом при этом выступает тот факт, что

режим налогообложения самозанятых освобождает их от подоходного налога и НДС в обмен на 4% дохода от реализации товаров и услуг физлицам, и 6% — при продажах ИП и юрлицам.

При этом, в отдельных случаях компании и вовсе могут рассчитывать на льготы от государства.

Дмитрий Шевченко