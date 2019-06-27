Благодаря переходу на эскроу-счета собственники смогут быстрее и проще зарегистрировать свои права на квартиру. Проще говоря, оформить ее в собственность, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

На данный момент после того, как дом сдан в эксплуатацию, новосел остается один на один со своей проблемой: регистрацией права собственности. Однако с 1 июля, когда осуществится переход на эксроу-счета, застройщик станет одним из тех, кто будет заинтересован в запуске механизма регистрации собственности. К слову, именно он и будет запускать регистрацию. В противном случае застройщик не сможет получить средства дольщиков из банка.

Екатерина Брязгунова