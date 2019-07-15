Мошенники взяли у приезжего документы и оформили на него кредит в микрофинансовой организации, сообщает DEITA.RU.



Житель Амурской области, который приехал на заработки во Владивосток, попал в неприятную ситуацию. Об этом редакции сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал пострадавший в полиции, он решил оформить временную регистрацию во Владивостоке через фирму, о которой узнал в объявлении. Спустя некоторое время мужчине позвонили из микрокредитной организации и потребовали вернуть деньги.

Оказалось, что по документам мужчины, которые он отдал компании для оформления регистрации, кто-то взял кредит. Сейчас работяга должен кредиторам 25 тысяч рублей.

Полиция разбирается в этой ситуации и устанавливает обстоятельства.

Игорь Бегунов