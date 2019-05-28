Уже зимой текущего года заработает мобильное приложение для регистрации аварий, сообщает DEITA.RU.

IT-директор Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин рассказал агентству "Москва" о внедрении приложения по оформлению ДТП и возмещения по ОСАГО. Первыми его смогут оценить жители столицы и Санкт-Петербурга.

По словам эксперта, с помощью приложения в смартфоне можно будет зафиксировать аварию и отправить данные в страховую компанию, затем получить выплату. При этом по сумме ущерба ограничений не будет.

Воспользоваться приложением смогут водители, у которых нет разногласий по поводу ДТП и причиненного вреда. Электронное уведомление будет приравнено к бумажному документу.