В Трудовой кодекс внесли поправки, позволяющие передавать юридически значимые сообщения через интернет, в электронном формате, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Для граждан это означает возможность подавать заявление об отпуске или заключить трудовой договор через интернет. Юридически важные документы теперь не нужно везти куда-либо лично или отправлять по почте.

При этом право воспользоваться этой услугой должна быть прописана в трудовом договоре, а сам сотрудник волен от нее отказаться.

Документ считается вступившим в силу с момента прочтения его адресатом. Также для оформления таких документов и подтверждения их можно использовать электронную подпись. Личность отправителя и подлинность можно будет проверить оговоренным способом.

Анастасия Туркова