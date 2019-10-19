ОГЭ изменится в 2020 году

Главная причина глядящих изменений заключается в том, что система образования полностью переходит на новые федеральные стандарты. Они, к слову, были обновлены в 2018 году и получили нелицеприятные оценки не только со стороны учащихся и их родителей, но и педагогов. Какие изменения ждут нынешних девятиклассников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на справку о планируемых изменениях в КИМ ОГЭ 2020 года.



Что касается русского языка, то количество заданий. Теперь их будет на 15, как еще в 2019 году, а всего лишь девять. Понижен первичный балл. Раньше он был 39, а станет 33. Изложение и альтернативные задания сохранили, при этом изложение можно писать фактически в любом стиле, в том числе дневник или очерк. Во второй части экзамена представлены семь заданий. Они направлены на выполнение анализа языкового материала.

В обязательный экзамен по математике включен новый блок из пяти заданий.

Заданий в ОГЭ по обществознанию стало значительно меньше. Раньше их было 31, а теперь 24. Максимальный первичный балл снизили на четыре пункта, теперь он 35. Несмотря на то, что количество заданий сократилось, они изменились. Но три принципиально новые задания нужно дать развернутый ответ. Девятиклассникам придется продемонстрировать свои знания в области финансовой грамотности и умение анализировать статистическую информацию. Сокращены задания мини-теста по тексту. Раньше их было шесть, а теперь четыре.

Изменения коснулись и иностранных языков. Модернизировали раздел два и раздел пять. Например, во втором разделе количество заданий уменьшили до семи.

ОГЭ по истории теперь будут сдавать на основе единого учебника. Появятся задания с картой, увеличится число заданий, основанных на визуальных источниках информации. Также у выпускников проверят знания по истории культуры.

Литературу тоже нынешние девятиклассники будут сдавать по-новому. Во второй части ОГЭ ввели еще одну тему сочинения. При этом темы заданий 2.1–2.5 сформируют по творчеству писателей, чьи произведения не учитывались в первой части. Проще говоря, желающим сдавать литературу придется показать всю базу знаний.

В ОГЭ по географии изменили последовательность заданий. Появилось новое задание, которое занимает сразу три пункта. Дан географический текст. Учащийся должен продемонстрировать умение работать с ним.

ОГЭ по биологии, как и многие другие экзамены, изменился. Чиновники сократили количество заданий до 30, при этом понизили первичный максимальный балл до 45.

В экзамене по химии появится больше заданий, где нужно просто-напросто выбрать правильный ответ, а также заданий, где нужно найти соответствие. Кроме того, добавлена обязательная практическая часть. Даже будет предложено провести две реакции.

По информации количество заданий сократили до 15. Появилось больше заданий, которые нужно выполнить на компьютере.

Экзамен по физике изменится принципиально. Уменьшится количество заданий до 25. При этом развернутый ответ придется дать уже не в пяти заданиях, а в шести. Это единственный ОГЭ, в котором максимальный первичный балл повысится на три пункта и составит 43.

Екатерина Брязгунова