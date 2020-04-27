telegr wh call

Новости

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днём российского парламентаризма

27 Апрель 2020, 17:19

2020 год может стать самым жарким в истории

27 Апрель 2020, 17:15

В Приморье разоблачили огуречную мафию

27 Апрель 2020, 17:00

ОГЭ изменится в этом году в исключительном порядке

27 Апрель 2020, 16:45

Старый лис выживает из леса тигра под Хабаровском

27 Апрель 2020, 16:30

Япония запретила въезд россиянам

27 Апрель 2020, 16:15

Неприятные друзья жены избили мужчину и отобрали деньги

27 Апрель 2020, 15:45

Защитный навес над портом «Терминал Астафьева» будут монтировать приморские специалисты

27 Апрель 2020, 15:32

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

ОГЭ изменится в этом году в исключительном порядке

ЕГЭ

Главные школьные экзамены в 9 и 11 классах в этом году все равно пройдут несмотря на коронавирусную пандемию, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. 

Как подчеркнул министр, для учеников 9 классах проведение ОГЭ уже упростили. Так, ученики будут сдавать только обязательные предметы – русский и математике, как это было и раньше. Также уровень баллов смогут выбирать региональные власти, им будет позволено как повысить так и снизить уровень проходных баллов. Назначать день сдачи также будут региональные власти. 

При этом изменений в проведение ЕГЭ не планируется. Министр надеется, что экзамены все равно будут проведены несмотря на сложившуюся ситуацию. В пользу проведения экзаменов он привел несколько аргументов. Так, в разных школах по разному оценивают уровень школьных знаний, поэтому для учеников необходима независимая оценка. 

Он добавил, что сейчас школьники могут поднять себе уровень знаний находясь дома, даже с помощью телевизора, где запустили отдельные телеканал для школьников. 

Читайте также:

Всероссийские проверочные работы перенесены на осень

Стало известно, отменят ли ЕГЭ в этом году

Озвучена дата начала работы призывных комиссий

Иван Крышан

Популярное

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Россияне начнут платить за лай собак и вой «сигналки»

Белухи из «китовой тюрьмы» резвятся на свободе – видео

В Приморье поймали поджигателей леса
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...