ОГЭ изменится в этом году в исключительном порядке

Главные школьные экзамены в 9 и 11 классах в этом году все равно пройдут несмотря на коронавирусную пандемию, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.



Как подчеркнул министр, для учеников 9 классах проведение ОГЭ уже упростили. Так, ученики будут сдавать только обязательные предметы – русский и математике, как это было и раньше. Также уровень баллов смогут выбирать региональные власти, им будет позволено как повысить так и снизить уровень проходных баллов. Назначать день сдачи также будут региональные власти.

При этом изменений в проведение ЕГЭ не планируется. Министр надеется, что экзамены все равно будут проведены несмотря на сложившуюся ситуацию. В пользу проведения экзаменов он привел несколько аргументов. Так, в разных школах по разному оценивают уровень школьных знаний, поэтому для учеников необходима независимая оценка.

Он добавил, что сейчас школьники могут поднять себе уровень знаний находясь дома, даже с помощью телевизора, где запустили отдельные телеканал для школьников.