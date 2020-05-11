ОГЭ могут отменить в России

Основной государственный экзамен, который сдают ученики 9х классов, в этом году может быть отменен из-за ситуации с эпидемией коронавируса в стране, сообщили в Минпросвещения РФ, пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на интервью замглавы ведомства «Комсомольской правде».

Отмечается, что окончательное решение будет принято после 12 мая. Пока что предпосылками может стать только крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в России.

Министр просвещения Сергей Кравцов не исключает, что ученики девятых классов просто получат аттестаты с текущими оценками. Возможна и корректировка сроков экзаменов – ранее они были запланированы на 8 июня.