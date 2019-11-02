ОГЭ по важному предмету изменится в 2020 году

Предстоящий экзамен по истории будущие выпускники из девятого класса буду сдавать по единой модели, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во время заседания в Российском историческом обществе.

Экзамен будет полностью основан на модели историко-культурного стандарта, отметил Кравцов.

Напомним, ранее выпускники девятого класса, выбравшие сдавать ОГЭ по истории, могли выбрать из двух моделей. Одна затрагивала традиционную модель с древних времен до современного мира, вторая — историю до 2014 года. Так вот второй вариант экзамена интересовал только 25 процентов школьников.

Екатерина Брязгунова