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ОГЭ по важному предмету изменится в 2020 году

Школа, Мурманск, образование

Предстоящий экзамен по истории будущие выпускники из девятого класса буду сдавать по единой модели, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во время заседания в Российском историческом обществе.

Экзамен будет полностью основан на модели историко-культурного стандарта, отметил Кравцов.

Напомним, ранее выпускники девятого класса, выбравшие сдавать ОГЭ по истории, могли выбрать из двух моделей. Одна затрагивала традиционную модель с древних времен до современного мира, вторая — историю до 2014 года. Так вот второй вариант экзамена интересовал только 25 процентов школьников.

Екатерина Брязгунова

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