«Оглохли от увиденного» — раскрыты подробности истории с большегрузом

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Разрушительные «приключения» большегруза во Владивостоке прокомментировали в мэрии, сообщает DEITA.RU.
Покатушки незнайки-большегруза по дальневосточной столице обсуждают в социальных сетях. Администратору паблика dps.control удалось по частям восстановить события среды. Именно 16 октября водитель фуры устроил настоящий переполох не только на одной из центральных улиц города, но и во дворах многоквартирных домов.
По имеющимся данным, с 16 до 20 часов водитель большегруза пытался скрываться во дворах на Эгершельде. «Пил сидел пиво со своими товарищами прямо в кабине и мочился на колесо средь бела дня, когда гуляли дети. В итоге полицию вызвали вечером. По всей видимости, они его и отпустили», — пишут местные жители.
Один из автомобилистов, проживающих на Эгершельде, подтвердил слова земляка: «На Эгершельде еще во дворах началось. Мол, машина им мешала наша». Оказывается якобы выпивающему за рулем дальнобойщику мешали несколько автомобилей. «Они с Эгершельда начали свой путь по дворам. Стоял наш микроавтобус у дома. Они звонили, мол, мешает. Мы приехали и оглохли от увиденного. Они во дворе дома, где только на легковом авто проехать можно. Мы помогли им выбраться из западни», — рассказывают в Instagram.
Судя по дальнейшим событиям, водителю все-таки удалось выехать из дворов Эгершельда, чтобы направиться в центр города, где он и устроил разгром. В результате неудачного маневра большегруз снес декоративные столбики вдоль автомобильной дороги.
Как прояснили ситуацию в администрации Владивостока, за причиненный ущерб водителю придется заплатить 85 тысяч рублей. При этом чиновники надеются, что ГИБДД также привлечет водителя к ответственности.
Екатерина Брязгунова