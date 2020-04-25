Он оглянулся посмотреть: Максим Леонидов задержан за нарушение режима самоизоляции

Музыкант, один из основателей квартета «Секрет» Максим Леонидов задержан в Петербурге, сообщает ИА DEITA.RU.

Максим Леонидов вел трансляцию собственного задержания в социальных сетях.

«Мы гуляли в парке с собакой. К нам подъехала машина с работниками полиции в резиновых перчатках и в масках. Нам сказали, что это незаконно, что мы гуляем в парке, задержали нас, доставили в отделение», - говорит музыкант в видеозаписи трансляции.

Позже, по данным «Известий», директор музыканта сообщил, что «инцидент почти исчерпан».

Из-за распространения коронавируса в регионах России введен режим самоизоляции, во время которого выходить на улицу можно только в экстренных ситуациях: похода в ближайший магазин, ко врачу или для выгула питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома. За нарушение режима самоизоляции в Санкт-Петербурге грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.