"Ограбление года": дерзкая кража в автобусе попала на видео

Молодой человек присвоил имущество одной из транспортных компаний города. Грабителю рекомендуют выйти на связь и решить вопрос без полиции, сообщает DEITA.RU.



Дерзкое ограбление произошло в автобусе Владивостока средь бела дня в пятницу, 17 января. Молодой мужчина зашел в автобус 31 маршрута. Усевшись на последнее сидение, парень достал ножницы и срезал крепления...огнетушителя, расположенного за креслами.

Далее вор попытался спрятать украденное в сумку, но восьмикилограмовый огнетушитель оказался великоват - пришлось прятать за пазухой. После нескольких неудачных попыток парень все-таки поместил его в куртку, расплатился за проезд и спокойно покинул салон нового автобуса Yutong с грузом. Водитель не обратил внимание на странного пассажира, и ему удалось скрыться. Однако камеры наблюдения отчетливо зафиксировали лицо злоумышленника.

Компания-перевозчик дает парню один день на явку с повинной, а в противном случае готовит заявление в полицию.

В соцсетях поступок мужчины вызвал смех. Люди иронично называют поступок ограблением года и предполагают, что при следующем рандеву водитель остудит пыл пассажира из этого же огнетушителя.

Василий Кучин