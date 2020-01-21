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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

"Ограбление года": дерзкая кража в автобусе попала на видео

автобус

Молодой человек присвоил имущество одной из транспортных компаний города. Грабителю рекомендуют выйти на связь и решить вопрос без полиции, сообщает DEITA.RU.

Дерзкое ограбление произошло в автобусе Владивостока средь бела дня в пятницу, 17 января. Молодой мужчина зашел в автобус 31 маршрута. Усевшись на последнее сидение, парень достал ножницы и срезал крепления...огнетушителя, расположенного за креслами.

Далее вор попытался спрятать украденное в сумку, но восьмикилограмовый огнетушитель оказался великоват - пришлось прятать за пазухой. После нескольких неудачных попыток парень все-таки поместил его в куртку, расплатился за проезд и спокойно покинул салон нового автобуса Yutong с грузом. Водитель не обратил внимание на странного пассажира, и ему удалось скрыться. Однако камеры наблюдения отчетливо зафиксировали лицо  злоумышленника.

Компания-перевозчик дает парню один день на явку с повинной, а в противном случае готовит заявление в полицию.

В соцсетях поступок мужчины вызвал смех. Люди иронично называют поступок ограблением года и предполагают, что при следующем рандеву водитель остудит пыл пассажира из этого же огнетушителя. 

Василий Кучин

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