Ограничения электроэнергии в сентябре могут коснуться 8 тысяч должников Дальэнергосбыта

На 1 сентября задолженность за электроэнергию 8 тысяч потребителей, чей долг превысил два установленных в Приморском крае норматива потребления, достигла более 91 млн руб. Они вошли в сформированный Дальэнергосбытом (филиал ПАО «ДЭК») сентябрьский график отключений адресов квартир и частных домов. Если должники не оплатят счета в 20-дневный срок с момента получения уведомлений об отключении, энергетики будут вынуждены ограничить им подачу ресурса, сообщает DEITA.RU

Всего с начала года специалисты Дальэнергосбыта совместно с энергетиками территориальных сетевых организаций и управляющих компаний провели более 20,5 тысяч отключений за долги. Для возобновления электроснабжения потребителю необходимо оплатить не только текущую задолженность за электроэнергию, но также технически сложную услугу по подключению и пени за просрочку платежей. Поэтому своевременная оплата поставленного энергоресурса является экономически оправданной.

Тем, кто не имеет возможности погасить образовавшуюся задолженность единовременным платежом, специалисты Дальэнергосбыта предлагают заключить соглашение о реструктуризации. Для этого необходимо обратиться в ближайший клиентский офис энергокомпании с паспортом и документом, удостоверяющим право собственности на жилье.

Оплату за потребленные услуги можно произвести:

В офисах Сбербанка (в том числе через платежные терминалы и банкоматы Сбербанка);

Через Сбербанк-онлайн и мобильное приложение "Сбербанк";

На сайте ПАО "ДЭК" банковской картой онлайн;

В Личном кабинете ПАО "ДЭК" и его мобильном приложении банковской картой онлайн;

В отделениях ФГУП "Почта России";

В клиентских офисах ПАО «ДЭК» и ЕРИЦ;

В кредитно-банковских учреждениях (в том числе через платежные терминалы и банкоматы);

Банковскими переводами на расчетные счета ПАО «ДЭК».