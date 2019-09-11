Новости партнеров
Ограничения электроэнергии в сентябре могут коснуться 8 тысяч должников Дальэнергосбыта
11 Сентябрь 2019, 13:45
На 1 сентября задолженность за электроэнергию 8 тысяч потребителей, чей долг превысил два установленных в Приморском крае норматива потребления, достигла более 91 млн руб. Они вошли в сформированный Дальэнергосбытом (филиал ПАО «ДЭК») сентябрьский график отключений адресов квартир и частных домов. Если должники не оплатят счета в 20-дневный срок с момента получения уведомлений об отключении, энергетики будут вынуждены ограничить им подачу ресурса, сообщает DEITA.RU
Всего с начала года специалисты Дальэнергосбыта совместно с энергетиками территориальных сетевых организаций и управляющих компаний провели более 20,5 тысяч отключений за долги. Для возобновления электроснабжения потребителю необходимо оплатить не только текущую задолженность за электроэнергию, но также технически сложную услугу по подключению и пени за просрочку платежей. Поэтому своевременная оплата поставленного энергоресурса является экономически оправданной.
Тем, кто не имеет возможности погасить образовавшуюся задолженность единовременным платежом, специалисты Дальэнергосбыта предлагают заключить соглашение о реструктуризации. Для этого необходимо обратиться в ближайший клиентский офис энергокомпании с паспортом и документом, удостоверяющим право собственности на жилье.
Оплату за потребленные услуги можно произвести:
В офисах Сбербанка (в том числе через платежные терминалы и банкоматы Сбербанка);
Через Сбербанк-онлайн и мобильное приложение "Сбербанк";
На сайте ПАО "ДЭК" банковской картой онлайн;
В Личном кабинете ПАО "ДЭК" и его мобильном приложении банковской картой онлайн;
В отделениях ФГУП "Почта России";
В клиентских офисах ПАО «ДЭК» и ЕРИЦ;
В кредитно-банковских учреждениях (в том числе через платежные терминалы и банкоматы);
Банковскими переводами на расчетные счета ПАО «ДЭК».
Последнее
Новости
Россияне начнут раздавать электронные чаевые
11 Сентябрь 2019, 16:30
Государство дало скидку на авто в кредит
11 Сентябрь 2019, 16:17
Победителей выборов в Уссурийске назвал избирком
11 Сентябрь 2019, 16:13
Кому из приморцев снизят зарплату: профсоюзы назвали цифры
11 Сентябрь 2019, 16:05
Получение СНИЛС упростили
11 Сентябрь 2019, 16:00
Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для промышленности
11 Сентябрь 2019, 16:00