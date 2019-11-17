Ограничения на рост тарифов ЖКХ могут отменить

На Украине планируют перестать ограничивать рост тарифов на горячую воду и отопление, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил представитель Министерства энергетики и окружающей среды республики.

Тариф на данную коммунальную услугу был установлен еще при Владимире Гройсмане с единственной целью, которая заставляла местные власти работать на улучшение качества услуг, в частности отопления и водоснабжения.

Однако на данный момент они стали не актуальны. При этом власти уверены, что в случае установления ограничений неоправданные тарифы установлены не будут, а значит — в домах по-прежнему останутся горячая вода и тепло.

Ранее прошла информация о том, что в России обязательно нужно хранить квитанции при оплате ЖКХ. Если оплата производилась через мобильное приложение, то на домашнем компьютере должны остаться электронные версии чеков.

Екатерина Брязгунова