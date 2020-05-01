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Ограничения по карантину могут ужесточить после 11 мая: Роспотребнадзор

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила усиление ограничительных мер после 11 мая при нарушении самоизоляции, сообщает ИА DEITA.RU.

Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин»,  нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к усилению ограничительных мер после 11 мая.

По словам Анны Поповой, средняя инкубация 4-6-8 дней. «Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать ограничительные меры», - сказала глава Роспотребнадзора.

Тем временем, в России за последние сутки выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост за все время пандемии коронавируса. Больше всего новых случаев в Москве — 3561 человек. В Московской области зарегистрировали 797 заболевшего, в Санкт-Петербурге — 349.

 

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