Ограничить скорость в городах до 50 хотят в Госдуме

Ограничить скорость в городах до 50 километров в час предложил депутат Государственной Думы Александр Васильев, сообщает DEITA.RU.

По мнению российского парламентария, координатора проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог», нужно принимать меры по снижению аварийности на дорогах.

Как пишет «РГ», Александр Васильев считает, что «если не снизить скорость в черте города до 50 километров в час, мы так и будем по 8 тысяч пешеходов в год сбивать в черте города.

Сейчас в в населенных пунктах скорость движения ограничена в 60 километров в час. Но на практике российские водители уже в уме прибавляют к этому значению нештрафуемые 19 км/ч, и двигаясь со скоростью 79 км/ч без штрафов ГИБДД.

По мнению Александра Васильева, кроме снижения ограничения скоростного режима до 50 км/ч, нужно снизить и нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 километров в час. Таким образом, без штрафов по населенным пунктам можно будет передвигаться со скоростью лишь 59 километров в час.

Дмитрий Санников