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Ограничить скорость в городах до 50 хотят в Госдуме
Ограничить скорость в городах до 50 километров в час предложил депутат Государственной Думы Александр Васильев, сообщает DEITA.RU.
По мнению российского парламентария, координатора проекта «Дорожная инспекция Общероссийского народного фронта/Карта убитых дорог», нужно принимать меры по снижению аварийности на дорогах.
Как пишет «РГ», Александр Васильев считает, что «если не снизить скорость в черте города до 50 километров в час, мы так и будем по 8 тысяч пешеходов в год сбивать в черте города.
Сейчас в в населенных пунктах скорость движения ограничена в 60 километров в час. Но на практике российские водители уже в уме прибавляют к этому значению нештрафуемые 19 км/ч, и двигаясь со скоростью 79 км/ч без штрафов ГИБДД.
По мнению Александра Васильева, кроме снижения ограничения скоростного режима до 50 км/ч, нужно снизить и нештрафуемый порог скорости с 20 до 10 километров в час. Таким образом, без штрафов по населенным пунктам можно будет передвигаться со скоростью лишь 59 километров в час.
Дмитрий Санников