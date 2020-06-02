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Огромная площадка появится в ТОР «Надеждинская»
На заседании Наблюдательного совета по развитию ТОР «Надеждинская» рассказали о реализованных проектах и будущем развитии территории, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минвостокразвития.
Директор ТОР «Приморье» Василий Большаков рассказал, что по частным инвестициям план перевыполнен на 78%, привлечено было 53,5 млрд рублей, благодаря 62 компаниям. Общее количеств рабочих мест составит 5,6 тысяч человек. Уже сейчас работает четыре предприятия, на которых трудится полтысячи человек.
Он добавил, что в ближайшей перспективе на ТОР появится дополнительная площадка под проекты резидентов. Всего будет выделено 1,1 тысяч га. Сейчас подготавливается проект с учетом потребностей будущих компаний. Для нынешних резидентов продолжается обустройство инфраструктуры, на особом контроле вопрос с газопроводом и подачей синего топлива.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко во время заседания подчеркнул высокие темпы развития территория и анонсировал открытие двух предприятий. Также на совещание поднимался вопрос о привлечении трудовых мигрантов на предприятия – в итоге было выделено решение вначале искать специалистов на территории и по стране.