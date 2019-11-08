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«Будем ходить по капоту и крыше»: автомобиль заблокировал сразу два прохода
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Россиян запишут в иностранные агенты за репосты
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Восьмичасовой рабочий день отменяется в России
9 Ноябрь 2019, 14:20
«Заразы ходячие» заражают россиян
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Последние белухи покидают «китовую тюрьму»
9 Ноябрь 2019, 13:48
Медведев повысил пособие по безработице
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Плохую воду нашли в регионе
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ОСАГО повышают до двух миллионов
9 Ноябрь 2019, 12:14
Огромная пробка сковала региональную трассу
Из-за серьезного ДТП автомобили не могут проехать по дороге,
сообщает DEITA.RU.
В пятницу, 8 ноября, в Приморье в районе Шкотово произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, столкнулись три машины, перекрыв движение в обе стороны.
Как сообщают очевидцы, из-за этого в обе стороны от населенного пункта собрались огромные пробки. По информации на 19.00 движение в сторону Владивостока открыли, а вот поток авто, стоящих по направлению в сторону Большого Камня все еще ждет начала движения.
Елена Миронова
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Из-за серьезного ДТП автомобили не могут проехать по дороге, сообщает DEITA.RU. В пятницу, 8 ноября, в Приморье в районе Шкотово произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, столкнулись два машины, перекрыв движение в обе стороны. Как сообщают очевидцы, из-за этого в обе стороны от населенного пункта собрались огромные пробки. По информации на 19.00 движение в сторону Владивостока открыли, а вот поток авто, стоящих по направлению в сторону Большого Камня все еще ждет начала движения.