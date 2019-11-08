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Огромная пробка сковала региональную трассу

пробка, авто, затор, автомобильный.jpg

Из-за серьезного ДТП автомобили не могут проехать по дороге, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 8 ноября, в Приморье в районе Шкотово произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, столкнулись три машины, перекрыв движение в обе стороны.

Как сообщают очевидцы, из-за этого в обе стороны от населенного пункта собрались огромные пробки. По информации на 19.00 движение в сторону Владивостока открыли, а вот поток авто, стоящих по направлению в сторону Большого Камня все еще ждет начала движения.

Елена Миронова

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Из-за серьезного ДТП автомобили не могут проехать по дороге, сообщает DEITA.RU. В пятницу, 8 ноября, в Приморье в районе Шкотово произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, столкнулись два машины, перекрыв движение в обе стороны. Как сообщают очевидцы, из-за этого в обе стороны от населенного пункта собрались огромные пробки. По информации на 19.00 движение в сторону Владивостока открыли, а вот поток авто, стоящих по направлению в сторону Большого Камня все еще ждет начала движения.

Публикация от НОВОСТИ РОССИИ (@deita.ru)

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