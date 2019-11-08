Огромная пробка сковала региональную трассу

Из-за серьезного ДТП автомобили не могут проехать по дороге, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 8 ноября, в Приморье в районе Шкотово произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, столкнулись три машины, перекрыв движение в обе стороны.

Как сообщают очевидцы, из-за этого в обе стороны от населенного пункта собрались огромные пробки. По информации на 19.00 движение в сторону Владивостока открыли, а вот поток авто, стоящих по направлению в сторону Большого Камня все еще ждет начала движения.

Елена Миронова