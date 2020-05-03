telegr wh call

Новости

Огромную свалку покрышек убрали во Владивостоке

3 Май 2020, 10:15

Почти 500 приморцев заразились коронавирусом с начала пандемии

3 Май 2020, 09:55

Кубай анонсировал новый циклон – названа дата

3 Май 2020, 09:45

Россиянам посоветовали не планировать отдых за границей в этом году

3 Май 2020, 09:15

В России оценили эффективность мер по профилактике коронавируса

3 Май 2020, 08:15

Назван новый способ передачи коронавируса

3 Май 2020, 07:15

Собянин: «Россия пошла по европейскому сценарию заболеваемости коронавирусом»

3 Май 2020, 06:15

Стало известно, есть ли в России повторные заражения COVID-19

3 Май 2020, 05:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Огромную свалку покрышек убрали во Владивостоке

шинки

Жители приморской столицы регулярно создают горы из утилизированных шин

Владивосток – один из самых «автомобильных» городов России. Во многом из-за этого тут так много покрышек – недобросовестные автовладельцы просто выбрасывают их, где придется – в лесу, вдоль дороги, на берегу моря, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в городской администрации, часто срабатывает определенная схема: там, где выброшен один комплект покрышек, вскоре местные жители «добавляют» новые, таким образом, формируя стихийную свалку.

«Это, как правило, одни и те же места. Можно навести порядок в определенном месте – и буквально через несколько дней там снова будет гора использованных шин», - рассказали специалисты «Содержание городских территорий».

К слову, покрышки не только портят вид, но еще и представляют собой экологическую опасность. Их необходимо утилизировать особым способом.

Сейчас во Владивостоке из старых шин делают резиновую крошку – ее используют для изготовления безопасного смягченного покрытия для спортивных и детских площадок. 

Читайте также:

Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

Приморцы будут платить за мусор по льготному тарифу

В Партизанске ликвидируют скандальную свалку

Александра Маслова

Популярное

Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили

В Приморье сгорел маршрутный автобус

Россияне не могли переболеть коронавирусом до марта
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...