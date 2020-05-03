Огромную свалку покрышек убрали во Владивостоке

Владивосток – один из самых «автомобильных» городов России. Во многом из-за этого тут так много покрышек – недобросовестные автовладельцы просто выбрасывают их, где придется – в лесу, вдоль дороги, на берегу моря, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сообщили в городской администрации, часто срабатывает определенная схема: там, где выброшен один комплект покрышек, вскоре местные жители «добавляют» новые, таким образом, формируя стихийную свалку.

«Это, как правило, одни и те же места. Можно навести порядок в определенном месте – и буквально через несколько дней там снова будет гора использованных шин», - рассказали специалисты «Содержание городских территорий».

К слову, покрышки не только портят вид, но еще и представляют собой экологическую опасность. Их необходимо утилизировать особым способом.

Сейчас во Владивостоке из старых шин делают резиновую крошку – ее используют для изготовления безопасного смягченного покрытия для спортивных и детских площадок.