Огромную зарплату получает программист 1С в ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет ищет ведущего программиста 1С во Владивостоке. Заработная плата, которую обещают высококлассному специалисту, варьируется от 110 до 140 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Соответствующее предложение опубликовал вуз на популярном портале объявлений FarPost.

Работодатель обещает потенциальному работнику ряд «непростых и интересных проектов на платформе 1С. Программисту предстоит работать не с чем-нибудь, а с собственными разработками университета.

Примечательно, что ДВФУ готов взять на работу даже иногороднего специалиста. На льготных условиях будет предоставлена комната в общежитии. А местным с автомобилем обещают даже парковочное место на территории кампуса.

Стоит отметить, что, по данным Superjob, средняя зарплата программиста 1С составляет 100 тысяч рублей в Москве и значительно меньше в других российских городах. В Новосибирске за такую работу предлагают значительно меньше.

Екатерина Брязгунова