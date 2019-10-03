Огромные долги по штрафам и налогам не простят таким россиянам

Предложение обсуждается в Госдуме, сообщает DEITA.RU.



Государственная Дума в первом чтении рассмотрит проект закона, который вносит изменения в систему взимания задолженностей с россиян. Как говорится на сайте ГД, законопроект предполагает списание долгов перед бюджетом с некоторых граждан.

Речь идет только о физических лицах, которых признали банкротами. Если закон примут, с таких людей будут требовать оплаты долгов перед бюджетом – налогов и штрафов. Пока такая норма существует только в отношении ИП.

Также проект закона вносит изменения в правила списания задолженности и у юридических лиц. Списывать будут даже когда юрлицо исключат из ЕГРЮЛ.

Елена Миронова