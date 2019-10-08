Огромные штрафы за фейковые новости получили дальневосточники

Женщины писали сообщения в мессенджере про потопы в Амурской области. Их искали ФСБ, сообщает DEITA.RU.



Жуткие потопы, которые стали результатом прихода тайфунов на Дальний Восток наделали много проблем. Так, две жительницы Амурской области попали под суд за распространение фейковых новостей.

По данным местной полиции, женщины рассылали сообщения в популярном мессенджере о том, что из-за потопов в регине была заражена почва – якобы в ней нашли цианид.

Информация дошла до Росприроднадзора. Проведенные проверки показали: никаких загрязнений не было. Искать распространителей фейковых новостей принялись лично сотрудники ФСБ.

Суд признал женщин виновными и выписал штрафы в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, статья в КоАП о распространении недостоверных новостей появилась в российском законодательстве только весной этого года. Максимальный штраф для физлиц – 100 тысяч рублей.

Елена Миронова