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Огромный прирост: число заболевших коронавирусом приморцев растет
63 новых случаях зафиксировано в крае за сутки
63 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в минувшие сутки в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказали в оперативном штабе, сейчас число заболевших в крае составляет 1402 человека.
Отмечается, что на территории края сейчас работают 13 обсерваторов, где на карантине находится 607 человек. Все они проходят карантин, чтобы работать вахтовым методом – все рабочие прибыли в Приморье из других регионов.
Как уточнила глава краевого Минздрава Анастасия Худченко, на сегодняшний день с коронавирусом справилось 410 приморцев. Только за последние сутки стало известно о новых 18 пациентах, которые были выписаны из больниц.
Напомним, что с начала эпидемии в Приморском крае заболели коронавирусом 1402 человека, 14 человек скончались.