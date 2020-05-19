Огромный прирост: число заболевших коронавирусом приморцев растет

63 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в минувшие сутки в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали в оперативном штабе, сейчас число заболевших в крае составляет 1402 человека.

Отмечается, что на территории края сейчас работают 13 обсерваторов, где на карантине находится 607 человек. Все они проходят карантин, чтобы работать вахтовым методом – все рабочие прибыли в Приморье из других регионов.

Как уточнила глава краевого Минздрава Анастасия Худченко, на сегодняшний день с коронавирусом справилось 410 приморцев. Только за последние сутки стало известно о новых 18 пациентах, которые были выписаны из больниц.

Напомним, что с начала эпидемии в Приморском крае заболели коронавирусом 1402 человека, 14 человек скончались.