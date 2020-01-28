«Огуречный банкрот» продаст свою недвижимость в Приморье

Конкурсный управляющий ФГУП «Дальневосточное» объявил о проведении торгов, с молотка уйдет пять квартир и нежилое помещение, которые находятся на балансе предприятия, сообщает DEITA.RU. Сообщение об этом появилось в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Вся недвижимость находится в поселке Суражевка, где и базируется федеральное учреждение. Стоимость квартир - от полутора миллионов рублей до 2,5 млн рублей. Их площадь разнится от 39 кв. м. до 68,3 кв. м. На продажу выставлены по одной одно- и трех комнатной квартире и три двухкомнатных квартиры. Все квартиры расположены в домах по улице Ярославская.

Шестым лотом представлено нежилое здание – магазин, его планируют реализовать за полтора миллиона рублей. Общая площадь составляет 56,8 кв. м., расположен на улице Кубанская.

Напомним, что ФГУП «Дальневосточное» - некогда крупнейший производитель овощей в Приморье, выращивавший их в теплицах в Суражевке. Последние годы на предприятии были проблемы со средствами. Компания не успевала оплачивать счета генерирующим компаниям и копила долги. Еще ранее на предприятии выявили факты мошенничества. Итогом такой работы стало объявления себя банкротом в мае прошлого года, тогда же Арбитражный суд ввел конкурсного управляющего.

Отметим, что о судьбе самих теплиц в документах на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не сообщается. При этом инвентаризация предприятия прошла еще осенью 2019 года.

Напомним, что учредителем предприятия ФГУП «Дальневосточное» является Министерство образования Российской Федерации.

Иван Крышан