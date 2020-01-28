Новости
«Звезда» прокомментировала увольнение 400 работников
28 Январь 2020, 16:20
Всем выйти из сумрака: дорожные камеры перестанут прятать в кустах
28 Январь 2020, 16:00
«Огуречный банкрот» продаст свою недвижимость в Приморье
28 Январь 2020, 15:40
Такси стали опасней: в России преступления регистрируются практически ежедневно
28 Январь 2020, 15:20
От биометрии до цифрового стрит-арта: дальневосточные журналисты и блогеры участвуют в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»
28 Январь 2020, 15:12
Иностранцами заполнят резидентов ТОР и СПВ
28 Январь 2020, 15:00
Сбербанк разрешит клиентам «говорить» Спасибо
28 Январь 2020, 14:40
Николай Валуев предложил раздавать продукты бесплатно
28 Январь 2020, 14:20
«Огуречный банкрот» продаст свою недвижимость в Приморье
Конкурсный управляющий ФГУП «Дальневосточное» объявил о проведении торгов, с молотка уйдет пять квартир и нежилое помещение, которые находятся на балансе предприятия, сообщает DEITA.RU. Сообщение об этом появилось в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Вся недвижимость находится в поселке Суражевка, где и базируется федеральное учреждение. Стоимость квартир - от полутора миллионов рублей до 2,5 млн рублей. Их площадь разнится от 39 кв. м. до 68,3 кв. м. На продажу выставлены по одной одно- и трех комнатной квартире и три двухкомнатных квартиры. Все квартиры расположены в домах по улице Ярославская.
Шестым лотом представлено нежилое здание – магазин, его планируют реализовать за полтора миллиона рублей. Общая площадь составляет 56,8 кв. м., расположен на улице Кубанская.
Напомним, что ФГУП «Дальневосточное» - некогда крупнейший производитель овощей в Приморье, выращивавший их в теплицах в Суражевке. Последние годы на предприятии были проблемы со средствами. Компания не успевала оплачивать счета генерирующим компаниям и копила долги. Еще ранее на предприятии выявили факты мошенничества. Итогом такой работы стало объявления себя банкротом в мае прошлого года, тогда же Арбитражный суд ввел конкурсного управляющего.
Отметим, что о судьбе самих теплиц в документах на Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не сообщается. При этом инвентаризация предприятия прошла еще осенью 2019 года.
Напомним, что учредителем предприятия ФГУП «Дальневосточное» является Министерство образования Российской Федерации.
Иван Крышан