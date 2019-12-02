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Охотнадзор: приморец оклеветал тигра

тигр

Охотнадзор провел разбирательство касательно травм, полученных охотником в селе Кроуновка, якобы от тигра, сообщает DEITA.RU.

Так, по сообщению ведомства, охотник «оклеветал» хищника – увечья, полученные им в угодьях под Кроуновкой, явно нанесены не крупной кошкой.

Отметим, что 3 ноября в больницу попал приморский охотник с травмами бедра. Мужчина утверждал, что на него напал тигр. Охотнадзор и специалисты центра «Амурский тигр» немедленно подключились к расследованию дела.

«Специалисты выехали на указанное место происшествия, собрали показания от охотника и изучили собранные на месте улики, после чего пришли к выводу, что ни тигр, ни другое хищное животное не имеет отношения к тем увечьям, что получил охотник», - отмечает руководитель департамента природы Дмитрий Панкратов.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев добавил, что когда тигра ложно обвиняют в агрессии и атаках, то несправедливо навлекают на него гнев людей, что может закончиться плачевно для хищника в этой местности.

«Вынося такие обвинения, люди не понимают, что клевета в отношении тигра быстро разносится по СМИ, да и просто в разговорах. И вот уже тигр предстает агрессивным, кровожадным чудовищем – это может спровоцировать людей на агрессию даже просто при встрече с животным в лесу», - отмечает Арамилев. 

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