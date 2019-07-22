Для получения охотничьего билета могут ввести новый экзамен, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Министерство природы собирается ужесточить процедуру получения разрешения на право владеть и использовать оружие в целях охоты.

По информации издания, причиной возможного введения нового экзамена для охотников является слишком лёгкое получение соответствующего разрешения в данное время по существующим правилам.

Как отмечают в министерстве, настоящая процедура представляется слишком формальной и не соответствует тем правам, которыми наделяются граждане, получающие право на оружие.

Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет. Задания будут включать вопросы из основ биологии диких животных, техники безопасности и правил охоты.

Дмитрий Шевченко