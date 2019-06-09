Минимальную площадь вольеров для охоты хотят увеличить, сообщает DEITA.RU.

Предложила увеличить до 50 га площадь вольеров для охоты совместная рабочая группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Парламентарии практически единогласно поддержали идею о введении минимального размера для вольеров, в которых разрешается отстрел.

По мнению председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, 50 га – это ответ на все опасения людей.» Чтобы никто не обвинял охотников в том, что они загоняют животных в клетки метр на метр и расстреливают их. Кроме того, необходимо разработать отдельные правила, по которым владелец охотохозяйства должен будет увеличивать территории в зависимости от поголовья или других факторов», - заявил Николай Николаев.

Кроме того, парламентарии предложили создать саморегулируемые организаций в сфере охоты. По мнению экспертов, такая форма поможет более тщательно проработать все проблемные темы сообщества непосредственно с его участниками. При этом в отличии от общественного совета, СРО имеют больше возможностей для связи с властью и выдвижения инициатив всего охотсообщества.

Накануне в рамках Национального лесного форума и на парламентских слушаниях поднимали вопрос о необходимости совершенствования законодательства об охоте.

«Нет сегодня хозяина тайги, поэтому там сейчас орудуют временщики, да ещё и с иностранными паспортами. Хозяина надо вернуть. А хозяин – это государство. Пока еще частная собственность на лес не зарекомендовала себя», – заявил депутат Государственной Думы Олег Нилов.

Дмитрий Санников