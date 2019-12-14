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Охранник избил мужчину в столичном ночном клубе

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Охранник ночного клуба избил посетителя во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Почему это произошло, а также из-за чего к разбирательству якобы еще не подключилась полиция, разбирается «Портал ЗаДело.рф».

По имеющейся информации, мужчина отдыхал в одном из ночных клубов на центральной улице столицы 3 декабря. Около часа ночи он якобы был избит охранником увеселительного заведения. «Сразу после произошедшего охранник, нанесший мне телесные повреждения различной степени тяжести, скрылся», — уточнил потерпевший.

Отмечается, что на данный момент написаны заявления в полицию и прокуратуру. Однако на сегодняшний день ответов от ведомств еще не поступал.

Как пояснил представитель портала, по данному делу направлены депутатские запросы с просьбой провести проверку по факту действия или бездействия сотрудников силовых структур прокурору Приморского края и в следственное управление Приморья.

Екатерина Брязгунова

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