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Охранник избил мужчину в столичном ночном клубе
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Охранник избил мужчину в столичном ночном клубе
Охранник ночного клуба избил посетителя во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Почему это произошло, а также из-за чего к разбирательству якобы еще не подключилась полиция, разбирается «Портал ЗаДело.рф».
По имеющейся информации, мужчина отдыхал в одном из ночных клубов на центральной улице столицы 3 декабря. Около часа ночи он якобы был избит охранником увеселительного заведения. «Сразу после произошедшего охранник, нанесший мне телесные повреждения различной степени тяжести, скрылся», — уточнил потерпевший.
Отмечается, что на данный момент написаны заявления в полицию и прокуратуру. Однако на сегодняшний день ответов от ведомств еще не поступал.
Как пояснил представитель портала, по данному делу направлены депутатские запросы с просьбой провести проверку по факту действия или бездействия сотрудников силовых структур прокурору Приморского края и в следственное управление Приморья.
Екатерина Брязгунова