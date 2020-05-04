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Охранник угнал автомобиль из женского монастыря в Москве
Его все еще разыскивают
Необычный угон произошел в российской столице, сообщает ИА DEITA.RU.
Японский кроссовер был похищен с территории Богородице-Рождественского женского монастыря. С заявлением о краже в полицию пришла помощница настоятельницы религиозного учреждения, пишет РИА «Новости». Она рассказала, что машину украл сотрудник ЧОП, которого после этого не видели.
«Второго мая в полицию поступило заявление от женщины 1949 года рождения о краже автомашины Nissan Pathfinder. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника», – прокомментировали инцидент в московской полиции.
Возбуждено уголовное дело о краже. Согласно сведениям правоохранительных органов, стоимость иномарки составляет около 2,4 миллиона рублей.