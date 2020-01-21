Охранников-нелегалов отправят работать бесплатно

Уже на ближайшем пленарном заседании Госдума планирует ужесточить штрафные санкции за нелегальную деятельность в сфере частных охранных агентств и «лжеохранников», сообщает DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Это связано с тем, что существующая на данный момент ответственность за нелегальную частную охранную деятельность является малоэффективной. Слишком маленькие штрафы и ограничения в контроле органами госконтроля приводят к открытию все новых фирм.

Кроме того, в Госдуме считают, что подобная незаконная деятельность ослабляет антитеррористическую защищенность якобы охраняемых объектов и ведет к денежным потерям не только для государства, но и для физических и иных юридических лиц.

В связи с этим предлагается усилить штрафные санкции для физических лиц от 2,5-5 тысяч рублей, для должностных лиц от 5-10 тысяч рублей, для юридических – от 30-60 тысяч рублей. Так же при повторном правонарушении рассматривается возможность дополнить административное наказание обязательными общественными работами от 100 до 200 часов для граждан и дисквалификацией до 3 лет для должностных лиц. Юридические лица будет ждать штраф от 50-100 тысяч рублей либо административная приостановка деятельности до 3 месяцев.

Ирина Елкина