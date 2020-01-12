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«Оказал сопротивление полиции»: виновник массового ДТП во Владивостоке ответит по закону
Госавтоинспекция привлекла к ответственности виновника массового ДТП во Владивостоке, сообщили DEITA.RU в УМВД по Приморскому краю.
Поздним субботним вечером 11 января в районе дома № 57 по проспекту 100 -летия Владивостоку, водитель Тойоты Ленд Крузер Прадо, двигаясь с Молодежной в сторону улицы Русская, не справился с управлением, пересек разделительную полосу и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомашинами.
Как уточнили приморские полицейские,в результате аварии пострадал пассажир автомашины Мазда Демио, ребенок 9 лет. Медики диагностировали ему ушибы и ссадины и направили на амбулаторное лечение.
Водитель, спровоцировавший ДТП, местный житель, 1979 года рождения, при оформлении дорожного происшествия оказывал сопротивление сотрудникам полиции, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Правонарушитель за неповиновение представителю власти был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В его отношении возбуждены административные материалы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Собранные силовиками материалы переданы в суд.
Дмитрий Санников