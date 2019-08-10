Два мощных тайфуна начали свое неспешное движение в сторону Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали приморские синоптики, речь идет о тайфуне «Лекима», который накануне успел выйти в Восточно-Китайское море, и тайфуне «Кроса».

Если говорить о «Кросе», то он только во второй половине предстоящей недели, которая начнется 12 августа, подойдёт к полуострову Кии японского острова Хонсю. Здесь он фактически полностью потеряет силу и сместиться в Японское море. Есть два варианта развития событий. В одном из них тайфун не заденет приморские земли, а во втором — ливневые дожди пройдут в восточной части край.

Что касается тайфуна «Лекима», особого воздействия на погоду в Приморье он не окажет. Единственно, может обострить фронтальные разделы, что приведет к сильным дождям в конце недели.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу Gismeteo, всю предстоящую неделю будут лить дожди. Самые интенсивные из них ожидаются в пятницу, 16 августа. Тогда на Владивосток выльется по меньшей мере 47,2 миллиметра осадков.

Екатерина Брязгунова