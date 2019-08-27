«Океан» под руководством главного тренера Александра Тихоновецкого стал обладателем Кубка Приморского края, сообщили DEITA.RU в администрации Находки.

В финальном матче на стадионе «Водник» находкинский «» победил «Шахтёр СУЭК» из Новошахтинска, забив во втором дополнительном тайме единственный гол. Это первый трофей «Океана», добытый командой в первый же сезон после возрождения, и четвёртый Кубок в истории клуба.

Битва за второй по значимости краевой трофей выдалась на редкость упорной. Ни одна из команд финалистов не имела явного преимущества, грамотно играя в обороне и не очень успешно в атаке. В результате, 90 минут основного времени закончились без забитых голов. Точно так же, как и первая дополнительная 15-минутка. А во второй, на 115-й минуте матча Игнат Соромытько, с логотипом «Малого порта» на футболке, забил красивый гол, подняв на ноги многочисленных болельщиков «Океана».

Оставшееся время футболисты «Шахтёра-СУЭК» провели в непрерывных атаках на ворота находкинской команды, в попытках сравнять счёт и перевести игру к послематчевым пенальти. Но «Океан» выстоял и дождался финального свистка арбитра, зафиксировавшего столь важную для нашей команды победу.

Как рассказал главный тренер «Океана» Александр Тихоновецкий, он дал установку перед игрой: «Мы не пропустим, мы не проиграем. Парни молодцы - выстояли, выдержали, выполнили всё, что от них требовалось. Год назад, когда было принято решение о возрождении команды, я обозначил цели: победа в Кубке и победа в чемпионате Приморья. Не когда-то потом, а сразу, в первый сезон. Одну цель мы достигли. Теперь будем добиваться выполнения и второй задачи. На меньшее мы не согласны!»

Дмитрий Санников