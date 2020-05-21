Океанариум готовит для послекарантинных посетителей «вау-эффект» во Владивостоке

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В учреждении на Спортивной набережной вовсю идет ремонт

Владивостокский океанариум на набережной Спортивной гавани устроил масштабное обновление во время пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.

Сейчас здесь работает целая группа владивостокских художников-декораторов, существенно обновляя оформление выставочных залов. Они создавали эскиз, и они же его воплощают. Затем будет смонтирована подсветка.

«По нашему эскизу зал должны украшать фигуры морских обитателей, делаем их вместе. Вот только фигуру ската я вырезала почти два месяца, потом за работу взялись уже художники. Здесь работает коллектив талантливых художниц, их роспись уже преобразила стены океанариума. Мы уже видим разницу между тем что, было и тем, как стало», – поделилась декоратор Юлия Прокопова.

Деньги на косметический ремонт как раз были запланированы в бюджете муниципального предприятия, и вынужденный простой оказался даже кстати.

Кроме изменения дизайна и ремонта некоторых отделений, будет обновлена экспозиция. Приобретаются новые животные.

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