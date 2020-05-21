Новости
Драка переросла в поножовщину на станции во Владивостоке
21 Май 2020, 15:46
Столкновение на встречной - микроавтобус перевернулся во Владивостоке
21 Май 2020, 15:17
В Находке миллиарды рублей сковали угольную пыль
21 Май 2020, 15:08
Океанариум готовит для послекарантинных посетителей «вау-эффект» во Владивостоке
21 Май 2020, 14:45
«Форсят, как хотят» - приморцы возмущены поступком полицейской
21 Май 2020, 14:21
Медвежонок №13: новый мохнатый сирота найден в Приморье
21 Май 2020, 13:45
Глава Минздрава заразился коронавирусом
21 Май 2020, 13:15
В Приморье зафиксирован рост заявок на ипотеку
21 Май 2020, 12:45
Океанариум готовит для послекарантинных посетителей «вау-эффект» во Владивостоке
В учреждении на Спортивной набережной вовсю идет ремонт
Владивостокский океанариум на набережной Спортивной гавани устроил масштабное обновление во время пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.
Сейчас здесь работает целая группа владивостокских художников-декораторов, существенно обновляя оформление выставочных залов. Они создавали эскиз, и они же его воплощают. Затем будет смонтирована подсветка.
«По нашему эскизу зал должны украшать фигуры морских обитателей, делаем их вместе. Вот только фигуру ската я вырезала почти два месяца, потом за работу взялись уже художники. Здесь работает коллектив талантливых художниц, их роспись уже преобразила стены океанариума. Мы уже видим разницу между тем что, было и тем, как стало», – поделилась декоратор Юлия Прокопова.
Деньги на косметический ремонт как раз были запланированы в бюджете муниципального предприятия, и вынужденный простой оказался даже кстати.
Кроме изменения дизайна и ремонта некоторых отделений, будет обновлена экспозиция. Приобретаются новые животные.