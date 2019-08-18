В Национальном океанариуме Новой Зеландии придумали уникальную доску почета и позора для обитателей, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет интернет-издание Fishki.net.

Примечательно то, что главными героями, кто оказался на этой импровизированной доске, стали пингвины.

«Читаешь причины, по которым их хвалят или ругают, и удивляешься, ведь у пингвинов, получается, все как у людей», — смеются пользователи, кому удалось ознакомиться с доской почета.

Эти маленькие птицы, которые совершенно не умеют летать, также ссорятся и влюбляются, также дерутся и мирятся. Некоторые даже уводят чужих подружек, а заботливые дамочки заставляют своих кавалеров плавать.

Екатерина Брязгунова















