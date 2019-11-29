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Оклады медработников поднимут с нового года

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С 1 января во многих регионах страны, в том числе, в Приморье поднимутся оклады врачей и медицинских работников. Это произойдет без дополнительных финансовых вливаний в отрасль – за счет уменьшения доли стимулирующих и компенсационных выплат, которые не являются постоянным гарантированным заработком врачей, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает врио вице-губернатора Виктор Фисенко, при таком подходе к формированию зарплат молодые специалисты станут более защищенными, поскольку размер получаемых ими дополнительных выплат, как правило, ниже, чем у их опытных коллег.

Об увеличении доли окладов в структуре заработной платы приморские врачи просили давно, поскольку для бюджетной сферы обеспечение стабильности – это главное, говорит Виктор Фисенко. Также замгубернатора отметил, что с повышением доли гарантированных выплат система формирования всей зарплаты станет более прозрачной, что продиктовано задачами государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Директор краевого департамента здравоохранения добавил, что решение о повышении окладов – не сиюминутное, а запланированное. С соответствующей инициативой еще в начале этого года вышел Минздрав России.

«Безусловно, как говорят эксперты, пока сделан лишь небольшой шаг вперед, но после него будет проделана работа по усовершенствованию системы оплаты труда врачей, в рамках которой мы будем добиваться дополнительных вливаний в отрасль», - заключил Виктор Фисенко.

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