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Около 100 автобусных рейсов отменены в Приморье

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Сразу 96 междугородних автобусных рейсов отправлением из Владивостока отменены 18 ноября 2019 года, сообщает DEITA.RU по данным информационного табло «Примвокзала».

Отмены междугородних автобусных рейсов – не редкость. Чаще это происходит из-за непроданных билетов – низкого пассажиропотока. Но, разумеется, не в таких количествах.

Рейсы отменены едва ли не по всем направлениям:

расписание

По информации администрации Приморского края, сотрудники «Примавтодора» ведут очистку краевых дорог от снега. Работы идут с 2 часов ночи 18 ноября по всей территории Приморья. По информации «Примавтодора», на перевалы и опасные участки направлена тяжелая техника, на грунтовых дорогах задействованы грейдеры. Специалисты обрабатывают дороги песко-солевой смесью и реагентами.

Дмитрий Санников

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