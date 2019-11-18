Около 100 автобусных рейсов отменены в Приморье

Сразу 96 междугородних автобусных рейсов отправлением из Владивостока отменены 18 ноября 2019 года, сообщает DEITA.RU по данным информационного табло «Примвокзала».

Отмены междугородних автобусных рейсов – не редкость. Чаще это происходит из-за непроданных билетов – низкого пассажиропотока. Но, разумеется, не в таких количествах.

Рейсы отменены едва ли не по всем направлениям:





По информации администрации Приморского края, сотрудники «Примавтодора» ведут очистку краевых дорог от снега. Работы идут с 2 часов ночи 18 ноября по всей территории Приморья. По информации «Примавтодора», на перевалы и опасные участки направлена тяжелая техника, на грунтовых дорогах задействованы грейдеры. Специалисты обрабатывают дороги песко-солевой смесью и реагентами.

Дмитрий Санников