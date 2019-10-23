Около 102 тысяч приморцев воспользовались интерактивными сервисами при передаче показаний в сентябре

На сегодняшний день 102 тысячи частных клиентов Приморья выбрали интерактивные сервисы Дальневосточной энергетической компании по передаче показаний приборов учет электрической энергии. Частные клиенты филиала «Дальэнергосбыт» могут воспользоваться автоматизированной системой распознавания голоса, личным кабинетом на сайте ПАО «ДЭК», его мобильным приложением, передачей показаний на сайте энергокомпании без предварительной регистрации, СМС-сообщением.

Перечисленные сервисы позволяют потребителям дистанционно в любое удобное время суток подавать показания приборов учета электроэнергии с 20 по 25 числа каждого месяца, включая выходные и праздничные дни. С октября в разделе сайта энергокомпании «Передача показаний онлайн» (https://www.dvec.ru/pokazaniya/) появилась возможность осуществлять передачу показаний индивидуальных приборов учета по ГВС и отоплению (только для клиентов АО «ДГК»). Также на сайте энергокомпании заработал дополнительный Личный кабинет для приема показаний счетчиков ГВС и теплоэнергии: omnius.dvec.ru. Его мобильное приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store. Подробнее можно узнать, перейдя по ссылке: https://www.dvec.ru/dalsbyt/private_clients/cabinet/.

Напомним, информация о показаниях приборов учета принимается и в автоматизированном режиме по номеру контакт-центра - 8-800-100-3-777 и 8 (423) 245-78-80 (круглосуточно). Для этого в дни приема показаний потребителю необходимо после набора номера в голосовом меню выбрать пункт «передача показаний приборов учета», предложенный голосовым информатором: кнопка 1 - электроэнергия, кнопка 2 – горячее водоснабжение. Далее для передачи показаний, следуя инструкциям, нужно назвать номер лицевого счёта, который выделен в рамку в верхней части платежного документа, подтвердить свой адрес словом «да» и озвучить текущие показания.

Специалисты энергокомпании рекомендуют называть номер лицевого счета и показания прибора учета по одной цифре. Также следует дождаться, пока система проверит корректность переданных показаний, сравнив их с предыдущими. В случае ошибки голосовой робот предложит уточнить данные. В конце нужно подтвердить переданные показания словом «Да», и голосовой робот предложит передать показания по другому лицевому счету. Если в этом нет необходимости, ответьте «Нет». После дождитесь фразы «Ваши показания приняты, до свидания».

Подробно со всеми способами передачи показаний можно ознакомиться на сайте ПАО ДЭК:https://www.dvec.ru/dalsbyt/private_clients/readings_reports/.

Там же находится видео-инструкция по работе с системой распознавания голоса. С правилами передачи показаний можно ознакомиться и в офисах обслуживания частных клиентов «Дальэнергосбыта».