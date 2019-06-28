Около 39 млн рублей направлено с начала 2019 года на соцподдержку медицинских работников краевых государственных учреждений здравоохранения, а на социально-бытовое обеспечение и помощь им с жилищным вопросом - 266, 2 млн рублей, говорит врио вице-губернатора края – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко. Об этом сообщили DEITA.RU в администрации края.

Такие меры, предпринимаемые губернатором края Олегом Кожемяко – одна из важнейших задач нацпроекта «Здравоохранение» и его подпрограмм, по словам Фисенко. Приморские медицинские организации начнут обеспечивать квалифицированными сотрудниками.

В настоящее время в медучреждениях на практике находится около 600 студентов, которые вскоре определятся с местом трудоустройства. На них и на выпускников Тихоокеанского государственного медицинского университета возлагаются большие надежды. Уже в третьем квартале Фисенко рассчитывает увидеть, как нацпроект воплощается в жизнь.

Около полутора тысяч медицинских работников необходимы Приморскому краю сегодня, и в октябре-ноябре станет видно, насколько закрыта кадровая потребность, какой вырисовывается расклад – к этому времени выпускники успеют трудоустроиться.

Добавим, что на эти цели из федерального бюджета выделено 130,5 млн рублей на три года.

Анастасия Туркова