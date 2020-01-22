Новости
Новый генпрокурор вступил в должность
22 Январь 2020, 19:30
Пьяный член избиркома напал на начальника ГИБДД
22 Январь 2020, 19:15
«Это жуки сгрызли»: полтора миллиона га леса недосчитались в России
22 Январь 2020, 19:00
Безопасно улететь к Ким Чен Ыну можно россиянам
22 Январь 2020, 18:45
Пушкарев останется в Приморье
22 Январь 2020, 18:30
Владивосток лишился свалок
22 Январь 2020, 18:15
«Я напишу Ди Каприо»: Поклонская откровенна в Инстаграм
22 Январь 2020, 18:01
«Бойкота не будет»: Игрокам Спартака-Приморья задолжали зарплату
22 Январь 2020, 18:00
Около 300 рыбаков на льдине уносит в открытое море
Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалинской области и уносит в Охотское море, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.
Спасатели узнали о происшествии в районе мыса Свободный в юго-восточной части острова в 12.00 по местному времени и сразу же выдвинулись на помощь рыбакам. Их, по информации МЧС, на оторвавшейся льдине около 300 человек. В распоряжении спкасателей – 6 автомобилей, 3 снегохода, 4 лодки и судно на воздушной подушке, в случае необходимости к взлету готов вертолет, отмечают в ведомстве.
Светлана Алеутская
Популярное
Loading...
Загрузка...
Загрузка...