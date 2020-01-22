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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Около 300 рыбаков на льдине уносит в открытое море

рыбалка

Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалинской области и уносит в Охотское море, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Спасатели узнали о происшествии в районе мыса Свободный в юго-восточной части острова в 12.00 по местному времени и сразу же выдвинулись на помощь рыбакам. Их, по информации МЧС, на оторвавшейся льдине около 300 человек. В распоряжении спкасателей – 6 автомобилей, 3 снегохода, 4 лодки и судно на воздушной подушке, в случае необходимости к взлету готов вертолет, отмечают в ведомстве. 

 Светлана Алеутская

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