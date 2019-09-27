Около 500 дальневосточников задержано за попытку проникновения на объект

В Ведомственной охране Минтранса подвели промежуточные итоги работы в 2019 году, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ведомства.

Более 2000 сотрудников ведомственной охраны Приморского филиала Минтранса России (Приморский филиал ФГУП «УВО Минтранса России») ведут работы по защите от посягательств на 130 объектах, с выставлением порядка 300 круглосуточных постов охраны.

Проведенная работа с начала этого года позволила предупредить более 3500 нарушений на Дальнем Востоке.





Почти 500 человек задержано за попытку проникновения на объект. «Чаще всего нарушителей задерживаем за попытку проникновения на объекты, которые находятся под охраной, ловим за хищение ценностей, а также за попытку проноса запрещенных предметов», - рассказала представитель ведомства Полина Джурова.

Предотвращение более половины других нарушений из общего числа позволило сохранить порядок на вверенных территориях, а также сберечь жизни и здоровье тысяч граждан. Под надежной охраной ФГУП «УВО Минтранса России» - тоннели региональных и федеральных трасс, мосты, автовокзалы, морские и речные порты, площадки электродепометрополитена и многие другие объекты транспортной инфраструктуры.

Дмитрий Санников