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17 Февраль 2020, 14:13

Около 7 миллионов занятых в туризме россиян остались без работы

туризм

Пока неизвестно, какой процент вернется в строй

Рабочие места в туристической сфере и смежных с ней отраслях оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно сведениям Ростуризма, на текущий момент работы лишились или ушли в затянувшийся отпуск почти семь миллионов россиян, занятых в обслуживании путешественников. Непосредственно туризм дает работу около 2,5 миллионам человек в стране, пишут «Известия».

«Если смотреть с точки зрения влияния на другие отрасли экономики, которые автоматически задействуются, если есть туристы, то речь может идти о 7 млн рабочих мест. И сейчас эти люди работают в очень ограниченном количестве», – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Эксперт отметила, что сфера туризма и гостеприимства дает работу каждому десятому человеку в мире, правда, в России процент примерно вдвое меньше.

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