Новости
Дачный поселок в Приморье охвачен пламенем
7 Май 2020, 18:47
Около 7 миллионов занятых в туризме россиян остались без работы
7 Май 2020, 18:45
Новый рекорд: 11 тысяч россиян заразились коронавирусом за сутки
7 Май 2020, 18:20
Кубай: погода на 9 мая не порадует приморцев
7 Май 2020, 18:15
Лукашенко призвал не целовать чужих женщин
7 Май 2020, 17:45
Приморцы посадили за руль полуторогодовалого ребенка и поплатились
7 Май 2020, 17:15
Женщина всю зиму тайно снимала деньги с карты приятеля
7 Май 2020, 16:45
Пьяный приморец насмерть сбил женщину на тротуаре и отправится в суд
7 Май 2020, 16:15
Около 7 миллионов занятых в туризме россиян остались без работы
Пока неизвестно, какой процент вернется в строй
Рабочие места в туристической сфере и смежных с ней отраслях оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно сведениям Ростуризма, на текущий момент работы лишились или ушли в затянувшийся отпуск почти семь миллионов россиян, занятых в обслуживании путешественников. Непосредственно туризм дает работу около 2,5 миллионам человек в стране, пишут «Известия».
«Если смотреть с точки зрения влияния на другие отрасли экономики, которые автоматически задействуются, если есть туристы, то речь может идти о 7 млн рабочих мест. И сейчас эти люди работают в очень ограниченном количестве», – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Эксперт отметила, что сфера туризма и гостеприимства дает работу каждому десятому человеку в мире, правда, в России процент примерно вдвое меньше.