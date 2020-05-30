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Около 70% российского бизнеса пострадало от коронавируса

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Пандемия коснулась всех от ИП и до крупных групп компаний

По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, пандемия коронавирусной инфекции негативно отразилась на почти 70% всего российского бизнеса, сообщает ИА DEITA.RU.

Всего пострадали от введенных для борьбы с коронавирусом мер более 4 миллионов предприятий всевозможной направленности. Цифры бизнес-омбудсмен представил в ежегодном докладе главе государства, пишет РБК.

«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», – заявляет Титов.

Кроме того, важно отметить, что только треть компаний, признанных пострадавшими, смогли фактически получить поддержку от государства.

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