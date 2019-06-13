Власти Приморья планируют привлечь в край туристов из Японии, Республики Корея и южных провинций Китая, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

Как отметил руководитель краевого департамента, в настоящее время Приморский край занимает третью строчку в национальном рейтинге туризма.

«Если говорить о въездном туризме, то около 75% корейских туристов, приезжающих в Российскую Федерацию, принимает Приморский край. На сегодня Россию посетило более 314 тысяч корейских туристов, более 220 тысяч из них посещают страну, приезжая во Владивосток», - отметил Константин Шестаков.

По его словам, такая же картина наблюдается на туристическом потоке из Китайской Народной Республики. Порядка 70% туристов из Китая посещают Приморский край, примерно такая же ситуация с туристами из Японии.

«Почти каждый квартал мы увеличиваем въездной поток на 40% по авианаправлению. Уже в этом году к нам в край «зайдут» порядка пяти новых авиакомпаний. Вначале как чартерные рейсы, а после перейдут на регулярную основу. Совместно с сингапурской авиакомпанией Changi мы разрабатываем схему маршрутов, которая будет способствовать привлечению туристов из Республики Корея, Японии и южных провинций Китая. Это платежеспособные туристы, которые могут привнести значительный вклад в развитие региона», - добавил Константин Шестаков.

Иван Крышан