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Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети

зеленский

Визит президента Украины Владимира Зеленского ознаменовался новым казусом. После обсуждения супруги главы государства и её платья в интернете взялись за его пресс-секретаря. Об этом сообщает DEITA.RU.

Дело в том, что во время того, как Владимир Зеленский давал интервью, некая девушка – предположительно пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель – четыре раза попала в кадр. Зрители отмечают, что сотрудница «выглядывала из-за угла и совершала странные жесты».

Есть предположение, что так пресс-секретарь пыталась «намекнуть» журналистам о том, что интервью пора завершать. Однако, по словам комментаторов, выглядела картина нелепо и забавно. Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.

«Спасибо, что Мендель не отвесила пендель», - иронизирует один из пользователей социальной сети.

«Дайте мне развидеть этот колхоз», - отмечает второй комментатор.

Отметим, что пресс-секретарь украинского президента не первый раз становится центральной фигурой скандала. Как минимум трое журналистов написали жалобы на чиновницу, которая порой чрезмерно оберегает свое начальство, позволяя себе отталкивать корреспондентов и физически мешать работе СМИ.


Александра Маслова 

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